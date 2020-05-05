سيزار أبي خليل وندى بستاني يهاجمان النائب حبشي: “كأنه نقزان من شي وضايع”!

غرد الوزير السابق سيزار أبي خليل قائلاً: مواقف النائب حبشي شكلاً ومضموناً تدل على حالة توتر شديدة: شكّك بالقضاء، واستبق صدور الأحكام، ووزّع أضاليل للتعمية عن الحقائق “كأنه نقزان من شي وضايع”

كما غردت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر حسابها على “تويتر” بالقول: ” أستغرب هذا الكمّ الهائل من الانفعال والحقد الشخصي الذي توجه به انطوان حبشي لي ولزملائي. المهم انه اقتنع بما نصحته به دائماً ولجأ الى القضاء حيث ستظهر الحقيقة امام كل اللبنانيين. ”









وتابعت بستاني: “المضحك ان الذي يتهمنا بالفولكلور يشكك بالقضاء غداة لجوئه اليه ويصدر الأحكام قبله ويعلنها”.