القاضي منصور أصدر مذكرات توقيف في حق 4 أشخاص في ملف الفيول المغشوش

أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة النفط، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات،على أن يستجوب، بعد إستكمال إجراءات التبليغ لصقا، كلا من: رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، صاحب شركة ZR Energie المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق و مدير المناقصات جورج الصانع.

كما سيستجوب القاضي منصور يوم غد الأربعاء وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والمهندس يحيى مولود، على أن تمثل أمامه، بعد غد الخميس، المدير العام لوزارة الطاقة أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية ديما حيدر.