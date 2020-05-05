عون: ارتفاع أسعار السلع على اختلاف أنواعها تخطى المقبول

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “في ذكرى شهداء لبنان والصحافة المصادف غدا، نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوما الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين”.

اضاف: “أمامنا مشاريع واقتراحات قوانين عدة في موضوع مكافحة الفساد، ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقا للأصول”.

وأعلن انه “ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والاعفاءات ومطالب المؤسسات على انواعها”.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال عون إنّ “ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة”.