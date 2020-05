إليسا تزف خبر سعيد لجمهورها.. إنتهاء تسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم ليصبح جاهزاً للطرح

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن خبر سعيد للجمهور، إذ كشفت عن تفاصيل جديدة تتعلق بألبومها المقبل.

ونشرت على صفحتها عبر تويتر صورة ظهرت فيها برفقة مدير أعمالها وعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بإنتهاء تسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح.

وعلّقت إليسا بالقول: “التباعد الإجتماعي حين الإحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يوماً على التأجيل بسبب فيروس كورونا، الألبوم أصبح جاهزاً، ويمكننا أخيراً القول أنه سيكون هناك شيئاً إيجابياً في 2020”

Social distancing when celebrating the recording of the last song of the album, after 40 days of delay because of the virus. The album is done, and we can finally say that there will be something positive in 2020 🤗🥳 @RotanaMusic pic.twitter.com/QfzTNr9S0K

