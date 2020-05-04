تفاصيل جديدة بقضية “ابنة” الفنان هشام سليم المتحولة جنسيا.. السلطات رفضت تغيير الهوية والجدل يحتدم

أثار إعلان الفنان هشام سليم تحول ابنته جنسيا من أنثى إلى ذكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية .

وأشاد كثيرون بجرأة سليم واعتبروه عملا نادرا وتفضيل مصلحة “ابنه” على شعبيته الفنية، في مجتمع يعاني فيه المتحولون من الوصم والإهانة.









تصريح شجاع من الفنان هشام سليم في برنامج "شيخ الحاره" أن إبنه عابر جنسياً من أنثى إلى ذكر وأنه يدعمه ف اختياراته، للأسف في قطاع واسع بيعتبر العابرين جنسياً وكأنهم مجرمين، من حق كل إنسان حرية الإختيار، إضافة أن مؤسسات الأزهر والكنيسة لم تحرم العبور الجنسي، وتدعمه نقابة الأطباء. — Mohamed El Raai (@mohammedelra3y) May 3, 2020

وذكر هشام سليم في تصريحات تليفزيونية أن ابنه أو “ابنته سابقا”، يخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر، مضيفا أنه وأفراد أسرته يقدمون له الدعم بشكل كبير، واعترف أنه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها.

ابنك مش هينسى لك انفتاحك معاه ووقفتك جنبه وإحترامك لطبيعته وميوله، بالذات في بلد زي مصر حيث سخط الأغلبية المقهورة من خبر زي ده. شكرا أنك قدمت حرية ابنك ومصلحته على شعبيتك ونظرة الناس ليك .. نادرا لما أب يعمل كده هنا.#هشام_سليم https://t.co/89YCNKJ7IF — Carpe Diem (@xgypt) May 3, 2020

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته. ما أحدث هزة في المجتمع المصري المحافظ.

وشارك مصريون وعرب فيما يشبه حملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسليم وابنه نور حيث رحب الكثيرون بموقف الفنان من الضية.

ودعم المخرج عمرو سلامة موقف الفنان هشام سليم وقال إنه “يستدعي التحية”، مضيفا أن “المفاجأة الأجمل هي دعم معظم الناس لموقفه ولابنه”.

اللي أجمل من موقف #هشام_سليم الأب المثقف والمستنير تجاه ابنه العابر جنسياً هي التعليقات اللي فاجئتني الصراحة بدعمها واشادتها بالرجل..الأب المتفهم والداعم لأبنائه وحقهم في الإختيار وحبهم اللامشروط يستحق وقفة تبجيل وإحترام..👏👏👏♥️ https://t.co/yHXgIjRBPG — Sohaib chakaf (@ChakafSohaib) May 4, 2020

واعتبرت ليليان داوود موقف سليم مع ابنه نور العابر جنسيا “درس لنا جميعا في تجسيد الحب بموقف داعم، واضعا مصلحة ابنه فوق أي اعتبار”، في حين طالب البعض الآباء والأمهات بأن يكونوا على قد التفاهم مع أطفالهم كما فعل سليم.

موقف الفنان هشام سليم تجاه ابنه نور العابر جنسيا، درس لنا جميعا في تجسيد الحب بموقف داعم، واضعا مصلحة ابنه فوق اي اعتبار. #هشام_سليم كل الحب. #شابو pic.twitter.com/47mvP1MdJQ — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) May 4, 2020

وغالبا ما يرمز إلى من يحولون أنفسهم جنسيا إلى أنهم “مثليين جنسيا”، وتلاحقهم وصمة العار وربما تصل إلى حد اعتداءات جسدية رغم أن الهرمونات قد تكون غير مكمتلة.

وعندما غيرت نورا ابنة الفنان هشام سليم نفسها إلى نور وأرادت تغيير ذلك في بطاقة الهوية الشخصية، رفض الموظفون في السجل المدني تعديل ذلك بحسب الفنان سليم.

وقال سليم “منذ أن ولدت وأنا أشعر بأنها ولد وليس أنثى، هذه خلقة ربنا”.

وكشف سليم عن أن نورا جاءت إليه وهي في عمر 18 عاما وقالت له إنها تعيش في جسم غير جسمها.

ونور حاليا الذي لا يزال حاليا في طور التحول الجنسي يبلغ من العمر 26 عاما.

لكن البعض اعتبر أن الفنان هشام سليم “يبدأ حملة لتصحيح الأوضاع المأساوية التي تواجه المثليين في مصر”.

كما حذره البعض من “أنه سيدفع ثمن موقف عاجلا أم آجلا”.

الحرة