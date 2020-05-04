بالفيديو… باسم ياخور يعلق على ظهوره مع رامز جلال وما سبق محاولة الضرب بالحذاء

وجه النجم باسم ياخور رسالة إلى جمهوره من خلال صفحته على تطبيق إنستغرام، عقب الضجة التي أثيرت عقب ظهوره في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وفي تعليق له على الحلقة نشر ياخور صورة من برنامج “رامز مجنون رسمي” مصحوبة بتعليق عن تجربته مع البرنامج، قال فيه: “يلي ما بيحبني وشمتان ان شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله واللي بيحبني انا بحبه اكتر وممنون عيونه. ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج”.









باسم ياخور وإنهيار عصبي بسبب لعبة رامز جلال المخيفة باسم ياخور – Bassem Yakhour وإنهيار عصبي بسبب لعبة Ramez Galal المخيفة#رامز_مجنون_رسمي#رمضان_يجمعنا Posted by ‎رامز مجنون رسمي‎ on Sunday, May 3, 2020

ويذكر أن الفنان ياخور وعقب انتهاء المقلب في الحلقة المشار إليها، فاجأ رامز بمحاولة ضربه بالحذاء، في رد فعل مباشر لما تعرض له أثناء الحلقة.

غير أن أحد متابعي حساب فاخور على إنستغرام علق على رسالة فاخور قائلا: “بصراحة أنا أول مرة بشوف رامز جلال عنده رعب منك بصراحة لولا الصابون الي على الدرج كنتي قتلتيه قتل فجيتي خلقي”.