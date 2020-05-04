جنبلاط بعد لقائه عون: لم أسع الى تغيير الحكومة.. اقترحت بعض الاسماء في ملف التعيينات بناء على استشارتهم لي

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: “بحثنا في العديد من الامور، واتفقنا على التعاطي من قبلنا ومن قبل فريق رئيس الجمهورية بعقلانية. وقد زرت الرئيس عون بمبادرة من ساعي خير وذلك من أجل تنظيف الخلاف مع الوطني الحر”.

أضاف: “لم أسع الى تغيير الحكومة ولم أطلب شيئا في ملف التعيينات، لكنني اقترحت بعض الاسماء بناء على استشارتهم لي”.









ورأى أن “اقتصاد لبنان السابق انتهى والخدمات ذهبت”، مشيرا الى أن “العالم بعد كورونا سيتغير”.

وقال: “سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضة بجدية”.

أضاف: “ان مبلغ الـ500 مليون دولار لمساعدة العائلات الاكثر فقرا موجود، وعلينا الاستفادة من الآلية الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية”.