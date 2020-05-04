أسقطوا الخداع الإنقلابي… أقله! – نبيل بومنصف – النهار

//Put this in the section
شريط الأحداث
على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟

أسقطوا الخداع الإنقلابي… أقله! – نبيل بومنصف – النهار

May 4, 2020

لجأت حكومة حسان دياب الى أسوأ ما يمكن ان تفعله سلطة لتمرير خطة مالية بكامل المواصفات الانقلابية من خلال رفع لافتة من شانها تخدير الهدف الدولي الذي تتجه اليه محاولة استجارة دعمه فيما هي تنفذ امر العمليات الجديد القاضي بالإجهاز على النظام الاقتصادي والمصرفي الحر في لبنان. لم يكن أسوأ من محاولة تمرير هذا المخطط الذي لم يجرؤ عليه حتى الوصي السوري واتباعه في زمن الوصاية الا مناخ الرد الخجول حتى الساعة حيال الخطة باستثناء القليل من الأصوات المتحفزة لرفضها فيما الخطورة العالية التي تتضمنها وتنضح بها تستدعي الرد بوسائل اقوى بكثير من هذه الحكمة المصطنعة او التريث المثير للقلق حيال ما يمكن ان يدفع بلبنان الى التهلكة النهائية.

والحال انه على رغم التعقيدات والصعوبات الكبيرة التي تشكل مفخخات ذاتية للخطة الحكومية والتي تعرضها بطبيعة الحال لاحتمالات السقوط الحتمي في نهاية المطاف فان التساؤل يضحي بديهيا عما اذا كانت الخطة في اطارها السياسي المهيمن بخلفية انقلابية وضعت بدفع مباشر من العهد وسيده ورئيس الحكومة وما كانت طبيعة الأدوار الملتبسة التي لعبها الآخرون واذا كانت لهم أدوار، ام تراها غرفة العمليات إياها التي تدير السرايا منذ حل شاغلها الحالي فيها وجهت كل شيء من ألف الخطة الى يائها ؟




ليس ادل على الحشوة الانقلابية المتفجرة التي تنضح بها الخطة في معظم اتجاهاتها من المقبلات والمؤشرات الشكلية التي صاحبتها وأعقبتها والتي تهدف بوضوح لا وضوح يضاهيه الى محاولات متقدمة وشديدة الخطورة لفرضها امرا واقعا تماما كما فرضت السلطة التي استولدتها. ان يجري وضع خطة بهذه الخطورة الاستثنائية التي تهدد على الأقل بتقويض أسس تاريخية للنظام الاقتصادي الحر بدءا بتهديد الملكية الفردية والنظام المصرفي اللبناني بخصائصه التاريخية وبمعزل عن الكارثة التي حلت بالمودعين فاذا بالخطة تنقض على المصارف والمودعين سواء بسواء فماذا تراها تشكل اذا غير امر عمليات انقلابي ؟ ان يجري وضع هذه الخطة وترفع الطقوس الاحتفالية بالحدث الأسطوري في بعبدا والسرايا ثم يسارع رئيس الحكومة بعد اقل من 24 ساعة الى احتفاليته الثانية بتوقيع الطلب التاريخي لبرنامج صندوق النقد الدولي كأنه يغريه بمساعدة الحكومة على تمرير الخطة في مقابل التسليم أخيرا ودفعة واحدة بكل شروطه فبماذا يفسر ذلك غير سقوط ورقة التين التي كانت تستر ازدواجية الحكومة ؟

أي مؤشر إنقلابي يحتاج الى اثبات بعد ان تصم آذاننا معزوفة مملة رتيبة للعهد الممعن في تردادها عن الثلاثين سنة الماضية لتحييد الأنظار والتبعة والمسؤولية الأكبر التي يتحملها في ما آلت اليه إخفاقاته وسياساته والانهيارات الحالية في لبنان ثم يبادر الى دعوة الزعماء ورؤساء الأحزاب والكتل الى البصم على الخطة في قصر بعبدا ؟ ولكن اللحظة الراهنة التي لا تجيز في أي شكل التهاون في مكاشفة الحقائق تقضي الاعتراف الصريح بان الخشية من الذين يجب ان ينبروا الى اسقاط كل هذا المخطط يكاد يطغى على المحاذير القاتلة للخطة او على الأقل للكثير الانقلابي مما تتضمنه. لا نرى واقعيا رغم الأصوات المتناثرة الرافضة او المتحفظة او المتوجسة من المجريات الأخيرة ملامح الرد الحاسم الذي يتعين بلورته وإطلاقه بسرعة الفخ الخادع الذي نصب للجميع الا بمستوى مقاطعة كتلة المستقبل لاجتماع بعبدا. لن نطالب طبعا برد يوازي اسقاط الحكومة لئلا نخدش حسابات كثيرين بالجملة والمفرق!

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com