صحيفة سعودية تكشف لقاء بين حزب الله والحريري.. والأخير ينفي

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية السبت، عن لقاء جمع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، مع مسؤول رفيع بحزب الله اللبناني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن “الحريري التقى حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مائدة إفطار بحضور مستشاره غطاس خوري”، مشيرة إلى أن الحريري أبدى امتعاضه من عقد هذا اللقاء، خصوصا أنه لم يبلغ رؤساء الحكومات السابقين عنه، خلال اجتماعهم الأخير.









وأوضحت الصحيفة أن “الحريري يتجه إلى مقاطعة اجتماع رؤساء الحكومات السابقين”.

في المقابل، نفى بيان صادر عن مكتب الحريري، حدوث مثل هذا اللقاء، مؤكدا أنه لم يحصل وأن “الأيام لن تكشف شيئا، سوى سعة خيال من يطلق مثل هذه الأخبار”، بحسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، رفض الوزير السابق غطاس خوري بتغريدة نشرها بموقع “تويتر”، أن “يكون مكلفا بأي اتصالات بين الحريري وحزب الله”، مفنّدا صحة خبر الصحيفة السعودية، قائلا: “لم أشارك بأي إفطار مزعوم (..)، كان يكفيكم السؤال قبل النشر، لتفادي نشر معلومات خاطئة”.