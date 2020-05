“ساقه تبدو متشنجة ومتيبسة أثناء مشيه”.. زعيم كوريا يظهر في فيديو بعد غياب دام 20 يوماً

قالت وكالة رويترز، السبت 2 مايو/أيار 2020، إن زعيم كوريا الشمالية ظهر في مقطع فيديو جديد يمشي بينما كانت حركة ساقه تبدو متشنجة ومتيبسة، كما أن عربة جولف خضراء لوحظت مكان تواجده على غرار عربة استخدمها في 2014 بعد غياب عام طويل.

ظهور زعيم البلاد كيم جونغ أون كان أثناء مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقةٍ شمال العاصمة بيونغ يانغ، وهو أول نشاط علني للزعيم الكوري الشمالي منذ الحادي عشر من أبريل/نيسان، بعد سيل من التوقعات حول حياته وصحته.

نام سيونج ووك، أستاذ دراسات كوريا الشمالية في جامعة كوريا قال عن الحفل: “بدا أن إعداد المكاتب والكراسي على المسرح أمر نادر بعض الشيء لمثل هذه المناسبة في الهواء الطلق قد يعاني كيم من بعض الظروف الجسدية التي تمنعه ​​من الوقوف لفترة طويلة، ويحتاج إلى أن يجلس بعد الوقوف لبعض الوقت”.

Kim Jong arrives at the Sunchon fertilizer factory on May Day for a a ribbon cutting event.

Photos did not show any notable signs that he might be in bad health, but they did show him standing in front of a golf cart (see article on why it's relevant): https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/pn5pqEs8ia

— NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020