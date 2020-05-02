ما صحة خبر تجهيز قصر بيت الدين وتوسيع جزء منه؟

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “ما نشر اليوم على صفحة أحد المواقع الالكترونية من أن القصر الجمهوري اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في بيت الدين، وإضافة غرف فيه وتوسيع أجزاء منه”.

وأوضح مكتب الاعلام أن هذا الخبر “عار من الصحة جملة وتفصيلا، لأن رئاسة الجمهورية لم تدخل على القصر التاريخي أي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018 “.









وإذ تمنى على وسائل الاعلام كافة “توخي الدقة في ما تتناقله من أخبار، خدمة للحقيقة”، دعا “الوسائل الاعلامية كافة الى مراجعته في ما يتعلق بالاخبار المتصلة برئاسة الجمهورية وذلك قبل نشرها”.