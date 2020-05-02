استقبلته “هتافات مدوية”.. أول صور توثق ظهور زعيم كوريا الشمالية منذ اختفائه

أظهرت صور منشورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بقص الشريط لافتتاح مصنع، في أول ظهور علني مفترض له من اختفائه قبل نحو ثلاثة أسابيع.

الظهور المفاجئ لكيم الذي ثارت تكهنات حول حالته الصحية أعلنت عنه أولا وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية التي لم تنشر أي لقطات للحدث.

وقالت الوكالة إن كيم افتتح مصنع للأسمدة “الجمعة” وسط “هتافات مدوية” مرحبة بالزعيم” الذي أحدث تغييرا جديدا في تطوير صناعة الأسمدة.. وقاد التقدم الثوري الكبير لتعزيز اقتصاد القائم على الاعتماد على الذات”.

وقالت الوكالة إنه تفقد عدة أماكن في المصنع الذي يقع في مدينة سونتشون واطلع على عمليات الإنتاج.

في غضون ذلك، أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن الزعيم الكوري الشمالي “حي وبصحة جيدة”، مقللا من خطورة شائعات حول حاله الصحية.

وتضاعفت التكهنات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل.

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل.