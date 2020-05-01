بالفيديو.. آمال ماهر تتصدر المنصات الالكترونية بأغنية «اللي قادرة» المناصرة للمرأة

تصدر أغنية جديدة للمطربة المصرية آمال ماهر بعنوان «اللي قادرة»العديد من المواقع والمنصات مثل يوتيوب وغوغل وتويتر.

وهذه الأغنية تتصدر مسلسل «ليه لأ»، الذي سيعرض قريبا ليلتحق في شهر رمضان الكريم.









وصارت الأغنية حديث النساء والمواقع، بسبب كلماتها المعبرة وقوة صوت المطربة.

وفي تعليقها على ذلك تقول آمال «اللي قادرة أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح وسعيدة منذ انطلاق الأغنية بردود الأفعال التي وصلت لي من تعليقات الجمهور».

والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز وهي أغنية تتر مسلسل «ليه لأ» الذي سيعرض قريباً. والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف وبطولة أمينة خليلة ومن انتاج شركة «إي بروديوسر».

وعلى عكس الكثير من المطربين الذين يعتبرون هذا العام شؤما كاملا تعيش آمال ماهر نشاطا فنيا، حيث طرحت أغنية منفردة في «عيد الحب» بعنوان «ماتسبنيش»، وصورتها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي «نيهات اوداباسي»، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان «أنت وحدك».