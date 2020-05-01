“الصحة” تعلن إصابة بطائرة لندن وإصابتان بطائرة قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه تم التأكد من تسجيل حالة إصابة إيجابية بCOVID-19 من بين الركاب الـ155 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت أمس من لندن. كما تم تسجيل حالتين إيجابيتين من بين الركاب ال149 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت أمس من قطر.

وأشارت إلى أنه “سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري”.









وبالنسبة للرحلات التي وصلت من نيجيريا (143 راكبا) واسطنبول (137 راكبا) ومسقط (83 راكبا) وبغداد (115 راكبا)، أكدت الوزارة أنه لم تسجل على متنها أي إصابات، وأتت نتائج كل الفحوصات سلبية.