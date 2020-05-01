إليسا تهنىء بعيد العمال والشهر المريمي: البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه!

هنأت الفنانة إليسا بالشهر المريمي، فغردت على حسابها على تويتر: البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه. اليوم صعب وبكرا أصعب بس الأمل بيخلي كل الإيام الجايي أحلى بشفاعة العدرا مريم. صلوا من قلبكن وانشالله كل صلواتكن مستجابة.

كل شهر مريمي وإنتو بخير

البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه. اليوم صعب وبكرا أصعب بس الأمل بيخلي كل الإيام الجايي أحلى بشفاعة العدرا مريم. صلوا من قلبكن وانشالله كل صلواتكن مستجابة.

كل شهر مريمي وإنتو بخير





— Elissa (@elissakh) May 1, 2020

ومن ناحية أخرى كتبت إليسا بمناسبة عيد العمال: بدي عيّد كل العمال بهالعيد يللي منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدي فكّر بكل العاطلين عن العمل يللي خسرو أشغالن. الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف