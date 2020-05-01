شينكر: حزب الله منظمة تمول أنشطتها من خلال التمويل غير المشروع والفساد

رحب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بطلب لبنان المساعدة من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى جيدة في عملية طويلة لتخفيف أزمته الاقتصادية.

وقال شينكر لصحيفة “ذا ناشيونال”: “من الجيد أنهم طلبوا المساعدة ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالطلب. إنها خطوة أولى ضرورية.” وأضاف: “لا أريد أن أحكم مسبقا على ما قد يبحث عنه صندوق النقد الدولي، ولكن يجب أن يفي بمستوى من الشفافية والالتزام الكامل بذلك”.









وكشف أنه يتوقع وضع شروط صارمة من قبل المؤسسات الدولية في تنفيذ خطة الإصلاح التي تتطلب الالتزام من قبل الاطياف السياسية في لبنان. وأشار الى أن “حزب الله غير معروف بدعمه للإصلاحات. هذه منظمة تمول أنشطتها من خلال التمويل غير المشروع والفساد.”

وتوقع شينكر للبنان ان يمر “بعملية طويلة” ليخلص نفسه من الاضطرابات الاقتصادية المستمرة منذ عقود والتي أدت إلى الأزمة الحالية وأثارت موجة من الاحتجاجات في البلاد على مدى الأشهر السبعة الماضية.

كما رحب بتصنيف ألمانيا لحزب الله كمنظمة إرهابية يوم الخميس، قائلاً ان هذا الأمر “يقوض شرعية حزب الله في بعض المناطق في العالم وهذا التخيل حول الاختلاف بين جناحه العسكري والسياسي.” وقال إنه يأمل أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها.