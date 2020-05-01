مجلس الوزراء يتراجع عن خصم الـ 2% على الودائع فوق 500 ألف دولار بعد تهديدات بري

كانت مصادر رئيس المجلس نبيه بري في تسريبات لـ «الأنباء» حذرت من أن المجلس النيابي سيسقط الخطة الحكومية إذا تضمنت خصم ٢% من الودائع ما فوق ٥٠٠ ألف دولار، ويبدو ان تهديدات بري أتت أكلها بحيث تراجع الفريق المنادي بـ«الهيركات» ـ أي حسم الـ٢٪ ـ من تلك الودائع واستبدلت بصيغة «بي ان» الاختيارية، بحيث يترك للمودع الخيار بالمساهمة بالـ ٢٪ او عدمه.

وعلى هذا فإن الأزمة النقدية مستمرة ولم يبردها رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيس الحكومة حسان دياب، إذ مازال الدولار متفلتا من أي قيد لدى الصرافين رغم إضرابهم العام احتجاجا على توقيف زملاء لهم، لقد حلت الدليڤري المشكلة ومن خلال هذه الوسيلة تستطيع تسلم أي نوع من النقد وأنت في بيتك او مكتبك.