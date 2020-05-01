يمكنك إلغاء قفل شاشة هواتف آيفون وأنت ترتدي قناعك الطبي.. كورونا يدفع أبل لابتكار ميزة جديدة

تماشياً مع أزمة كورونا التي أجبرت الملايين على ارتداء الكمامات أدخلت أبل تقنية جديدة تجعل من السهل إلغاء قفل شاشة جهاز آيفون دون الحاجة إلى نزع القناع الطبي حسب ما نشرت مدونة TechCrunch الأمريكية الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020.

المستخدمون أبلغوا عن خاصية جديدة دقيقة في أحدث إصدار للمطورين من نظام التشغيل iOS 13.5 يجعل من السهل إلغاء قفل شاشة جهاز آيفون دون الحاجة إلى نزع القناع الطبي عن الوجه.









تُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها روبرت بيترسن وغويليرمي رامبو على تويتر أن أجهزة أبل المزدوجة بتقنية بصمة الوجه تتحول إلى شاشة الدخول بالرمز السري إذا رصدت ارتداء المستخدم قناعاً طبياً.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

يصبح ذلك مفيداً جداً إذا كنت تلغي قفل شاشة هاتفك عدة مرات يومياً، كما يساعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين ومن حولهم إذ لا يُجبر المستخدمين على خلع قناع الوجه، مما قد يُعرضهم للإصابة بالفيروس.

If you’re wearing a mask you get the option to go straight to password entry pic.twitter.com/Khv5kZwiRW — Robert Petersen (@Sonikku_a2) April 29, 2020

من غير المعروف متى سوف تصدر تلك الخاصية في الإصدار النهائي من تحديثات نظام التشغيل لكن إحدى الخصائص التي نعرف أنها ستصدر بشكل مؤكد في التحديث هي واجهة البرمجة الجديدة لتتبع الاختلاط، بتصميم مشترك بين أبل وجوجل، والتي ستتيح للسلطات الصحية الوطنية تصميم تطبيقات تساعد المستخدمين في اكتشاف مخالطتهم لأي شخص مصاب بفيروس كورونا، مع الحفاظ على الخصوصية وسرية هوية المستخدمين.

من المتوقع أن يصدر نظام التشغيل iOS 13.5 خلال الأسابيع المقبلة.

أبل ستؤجل الإنتاج المكثف لهواتف آيفون: في سياق آخر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين أن شركة أبل ستؤجل الإنتاج بشكل مكثف لطرزها الرئيسية من هواتف آيفون المقرر ظهورها في وقت لاحق هذا العام بنحو شهر، إذ أضعفت جائحة فيروس كورونا طلب المستهلكين عالمياً، وعطلت نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا.

التقرير أضاف نقلاً عن مصادر أن أبل ماضية في خطط لإطلاق أربعة طرز جديدة من آيفون في وقت لاحق هذا العام.

ستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالاً أكثر سرعة بالإنترنت.

تقرير وول ستريت جورنال قال إن أبل خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم تصنيعها في النصف الثاني من العام الجاري بنحو 2٪.