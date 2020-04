يمكنك إلغاء قفل شاشة هواتف آيفون وأنت ترتدي قناعك الطبي.. كورونا يدفع أبل لابتكار ميزة جديدة

تماشياً مع أزمة كورونا التي أجبرت الملايين على ارتداء الكمامات أدخلت أبل تقنية جديدة تجعل من السهل إلغاء قفل شاشة جهاز آيفون دون الحاجة إلى نزع القناع الطبي حسب ما نشرت مدونة TechCrunch الأمريكية الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020.

المستخدمون أبلغوا عن خاصية جديدة دقيقة في أحدث إصدار للمطورين من نظام التشغيل iOS 13.5 يجعل من السهل إلغاء قفل شاشة جهاز آيفون دون الحاجة إلى نزع القناع الطبي عن الوجه.

تُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها روبرت بيترسن وغويليرمي رامبو على تويتر أن أجهزة أبل المزدوجة بتقنية بصمة الوجه تتحول إلى شاشة الدخول بالرمز السري إذا رصدت ارتداء المستخدم قناعاً طبياً.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020