سلامة: كل المستندات عن تحويلات الى خارج لبنان مزورة وأتت بطلب من جهات محلية

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان: “بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق حول تحويلات مالية أجراها حاكم مصرف لبنان الى خارج لبنان لحسابات خاصة في إمارة Liechtenstein، فإن كل هذه الوثائق مزورة وتأتي ضمن الحملة الممنهجة ضدي وضد مصرف لبنان، وحاكمية مصرف لبنان على علم بهوية من أعد هذا التقرير والتي تعود للعام 2016، وأيضا من قام بتزوير هذه الوثائق وهي شركة CRISTAL CREDIT GROUPE INTERNATIONAL ومقرها مدينة ليون الفرنسية ويديرها Kevin Rivaton”.

أضاف: “هذه الشركة معروفة بتقاريرها المزورة وهذا الامر يعرفه الجميع، وان إعداد هذا التقرير أتى بطلب من جهات محلية لبنانية ويملك مصرف لبنان أسماءها وهوياتها، وقد أعلم السلطات المختصة خارج لبنان بتفاصيل ما ورد في هذا التقرير المزور لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.









وأعاد سلامة التشديد على ان “هذه المستندات المزورة لا تهدف الا لضرب سمعة مصرف لبنان وحاكمه، وتندرج ضمن الحملة الممنهجة على مصرف لبنان وعلى حاكمه وإدارته”، مؤكدا ان “كل الاجراءات القضائية والقانونية ستتخذ لملاحقة الفاعلين وهوياتهم معروفة”.