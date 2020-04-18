امرأة تكشف عن “أعراض غريبة” أثناء تعافيها من كورونا

وصفت امرأة اسكتلندية، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، أعراضا عصبية غريبة لا تزال تعاني منها رغم تعافيها من مرض “كوفيد-19”.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تريسي بيني، من شرق لوثيان في اسكتلندا، أنها اجتازت أسوأ نوبة لها في مرحلة الإصابة بكورونا بعد 4 أسابيع من إصابتها بالمرض.









وذكرت أنها بدأت تعاني من أعراض تصفها بـ “ضعف التركيز”، وكتبت في منشور على صفحتها بفيسبوك: “أنا الآن في الأسبوع الرابع وممتنة جدا لعدم دخول المستشفى. الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه، هو ما إذا عانى أي شخص من أعراض عصبية؟.

وتابعت: “أواجه مشكلة في وصفها، لكني أتلقى حلقات متكررة مما يبدو أنه خلل عصبي في الدماغ – أفقد كل التركيز، ويحدث ذلك غالبا عندما أجلس أو أقف. إنه أمر مزعج حقا”.

ورد على منشورها شخصا آخر، قائلا إنه شهد معاناة من هذا الإحساس أيضا، وكُتب: “نعم، أعرف ما تعنيه”.

ويمكن أن تكون تريسي تعاني من إحساس أشار إليه الآخرون باسم “التعب العقلي” أو “ضباب الدماغ”، وفقا للصحيفة البريطانية.

وفي وقت سابق، ذكرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، شملت 55924 مريضا يعانون من حالات مؤكدة مختبريا من فيروس كورونا، أن 38.1 بالمئة أبلغوا عن تعب من نوع ما.

Sky News