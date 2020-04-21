إليسا تعلق على تشريع الحشيشة: “مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة”!

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر معلقة على تشريع مجلس النواب تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، فكتبت: تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميتو مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة. والأهم إنو يكون فيه مين عم يراقب ويساعد المزارع تا ياخد حقو وتا ما يكون محصولو للتهريب بالصناديق السودا

تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميتو مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة. والأهم إنو يكون فيه مين عم يراقب ويساعد المزارع تا ياخد حقو وتا ما يكون محصولو للتهريب بالصناديق السودا





— Elissa (@elissakh) April 21, 2020