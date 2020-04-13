بعد التحفظات… الجيش يرجىء توزيع المساعدات النقدية

افادت معلومات للـLBCI ان وزارة الشؤون أرجأت توزيع المساعدات الى حين انتهاء الجيش من التدقيق في لوائح الاسماء.

الى هذا، افادت “الجديد” عن تأجيل توزيع المساعدات النقدية التي كان من المقرر أن يتولى مهامها الجيش غداً الثلاثاء للعائلات الأكثر فقراً، مشيرة الى ان اجتماعا سيعقد في السرايا الحكومي قبل ظهر الثلاثاء لإعادة النظر في بعض النقاط التي كانت محط ملاحظات.









في السياق، شكر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور مؤسسة الجيش اللبناني على وقف توزيع المساعدات النقدية نتيجة العشوائية والتسييس وغياب العدالة، موجها تحية لرؤساء البلديات والمخاتير الذين حرصوا على مبدأ العدالة والشفافية.