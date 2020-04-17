ما حقيقة “تثبيت سعر الصرف لتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة”؟

بعد القرار المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، أوضح مصرف لبنان ان القرار جاء بناء على طلب هذه الشركات ولتسهيل خدمة الزبائن.

وأكد أن عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية يجب ان تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر وليس بحسب سعر مثبت وكل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف لتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة غير صحيح.









وذكّر المصرف انه بامكان العملاء الذين يرغبون بالحصول على نقد بالدولار الاميركي استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية.

وكان اصدر مصرف لبنان تعميما في ما خص حرية التصرف بالاموال الواردة والجديدة او fresh money.