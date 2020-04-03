الخبير حسن خليل يرفع الصوت: بعض من هم في مواقع السلطة لم يعودوا متوازنين عقليا.. عيب تسميتهم مرشحين بهذه النوعية!

إنتقد الخبير المالي د حسن خليل آلية التعيينات المالية، فغرد على حسابه على تويتر قائلاً: الواضح ان من بعض من هم ل٢٥سنة في مواقع سلطة سياسية او مالية، اصيبوا بفيروس فائض الثقة والنرجسية، لدرجة انهم لم يعودوا متوازنين عقليا، والا لاستوعبوا عيب تسميتهم مرشحين وبهذه النوعية. اصلا لو انهم ما زالوا يفكرون بعقل، لانسحبوا تدريجيا من السياسة، قبل ان يسحبهم الناس من بيوتهم.

الواضح ان من بعض من هم ل٢٥سنة في مواقع سلطة سياسية او مالية، اصيبوا بفيروس فائض الثقة والنرجسية، لدرجة انهم لم يعودوا متوازنين عقليا، والا لاستوعبوا عيب تسميتهم مرشحين وبهذه النوعية. اصلا لو انهم ما زالوا يفكرون بعقل، لانسحبوا تدريجيا من السياسة، قبل ان يسحبهم الناس من بيوتهم.





— hassan khalil (@khalilhassan54) April 3, 2020