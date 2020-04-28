جنبلاط يعلق على آراء وليد فارس.. والاخير يرد

غرد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط: “سنتابع الطريق الاعتراضي الديموقراطي بكل هدوء ونهيب بالمناصرين والرفاق ان يحذروا من المندسين وبالمناسبة نشجب آراء وليد فارس وتحريضه المعروف لخلق الفتنة”.
ورد فارس على حسابه على تويتر: وليد جنبلاط يعيش في الثمانينات و لو غرّد على التويتر. نحن نحاول مساعدة اللبنانيين عبر اعلام حكومتنا الاميركية و الرأي العام الامريكي حول تهديد حزب الله للبنان، و لسنا نسعى الى تلميع صورة زعامات الماضي في الوطن الام. اللبنانيون اذكى من معظم سياسييهم.
وليد جنبلاط يعيش في الثمانينات و لو غرّد على التويتر. نحن نحاول مساعدة اللبنانيين عبر اعلام حكومتنا الاميركية و الرأي العام الامريكي حول تهديد حزب الله للبنان، و لسنا نسعى الى تلميع صورة زعامات الماضي في الوطن الام. اللبنانيون اذكى من معظم سياسييهم. https://t.co/Fhxn7mW00o
— Walid Phares (@WalidPhares) April 27, 2020