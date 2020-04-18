خيبة امل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أداء حماس

خاص بيروت اوبزرفر

قال مصدر فلسطيني كبير من غزة ان الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في لبنان يقولون انهم بين نارين الأولى نار العنصرية تجاههم واتهامهم بالتسبب في انتشار وباء كورونا من ناحية وبين نار تجاهل قيادة حماس لمطالب الحركة والنشطاء والمؤيدين في المخيمات اللبنانية وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انه تلقى شكاوى كثيرة من فعاليات وقيادات لحماس في المخيمات اللبنانية والذين عبروا عن خيبة أملهم من تصرف الحركة تجاههم في لبنان حيث اعتبروا ممثل حماس هناك احمد عبد الهادي انه لم يقم بما يتوجب عليه من جلب الدعم المادي للحركة في المخيمات خاصة وان حماس لديها موارد وعلاقات جيدة بحزب الله وبمحور المقاومة والذي يمكنه مساندة ومساعدة المخيمات الفلسطينية في لبنان.









وأشار المصدر ان هناك خيبة امل من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والذي الغى زيارته للبنان واستقر في قطر ولم يقدم سوى بعض التصريحات التي لا تسد رمق أبناء المخيمات الذين يعانون الامرين في لبنان وفي أماكن تواجدهم في المنطقة وأشار المصدر الى ان وضع الحركة في لبنان جيد جدا وان الحركة تقوم بواجباتها الا انه اكد على ضرورة القيام بمباحثات معمقة مع فعاليات الحركة والنشطاء والقيادات في مخيمات لبنان من اجل التغلب على المشاكل والعقبات ومحاولة النهوض بأوضاع المخيمات في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

هذا وتقول المعلومات ان قيادة حماس عبرت عن استياءها للكاريكاتير المسيء للفلسطينيين والذي نشرته جريدة الجمهورية اللبنانية الا ان قيادة الحركة لم تقم بما يلزم لمساعدة نشطاء وأعضاء الحركة في لبنان وان هذا الامر مثار جدل ونقاش داخل حركة حماس في غزة وفي خارج غزة كما ان الوضع يزداد تعقيدا مع استمرار وباء كورونا وشح الموارد المالية للحركة في الداخل وال