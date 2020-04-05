توتر كورونا يجعلنا نأكل كثيرا.. خبيرة تقدم نصائح لضبط الوزن في الحجر

تعتبر زيادة الوزن هاجسا يخشى منه كثيرون ممن باتوا تحت الحجر الصحي المنزلي، حيث يقل النشاط البدني ويصبح الوصول للطعام أسهل مقارنة بالظروف العادية.

ويزيد طلب الإنسان للطعام عندما يشعر بالتوتر، حسب أخصائية التغذية ليزا يونغ في حديث لموقع “توداي”، والتي قدمت مجموعة من النصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الحجر:









1- ضع خطة

تنصح يونغ بوضع خطة، بحيث يتم الالتزام بعدد معين من الوجبات فقط، مثل أن يتناول المرء الإفطار والغداء والعشاء، من دون تناول وجبات خفيفة في المنتصف.

كما تنصح أخصائية التغذية بوضع خطة لممارسة الرياضة في المنزل، أو أداء بعض التمارين بإرشادات المدربين عبر الإنترنت.

2- الحمية الصحية

ينصح عميد كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس في بوسطن، داريوش موظفاريان، باتباع حمية صحية، حيث يعتبر هذا هو الوقت الأمثل لاتباعها من أجل تقوية الجهاز المناعي لدينا.

“هناك دليل جيد على أن الحميات الصحية تحسن الجهاز المناعي، وإذا كنت تكافح فيروس كورونا المستجد، فقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمواد الغذائية، خاصة الخضروات والفواكه الحمراء والصفراء”، يضيف موظفاريان.

3- ماذا تشتري؟

تنصح يونغ بشراء بعض السلع الأساسية والمفيدة للصحة، مثل الفواكه والخضروات المعلبة، والحساء، والمعكرونة كاملة القمح، والمكسرات، والسمك المعلب.

4- لا تأكل مباشرة من العبوة

تناول الوجبات الخفيفة مباشرة من العبوات، يعتبر وصفة مثالية للإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، الأمر الذي يجب تجنبه.

حاول التحكم في الكميات التي تأكلها من خلال قراءة السعرات الحرارية للطعام، وتخصيص أوعية لا تزيد عن احتياجاتك الغذائية.

5- كافئ نفسك

تنصح يونغ بخطة 80/20، أي تناول طعام صحي بنسبة 80 بالمئة، ثم يمكنك تناول شيء للترويح عن النفس بمقدار 20 بالمئة.

ويمكنك أيضا اختيار بعض المقرمشات والوجبات الخفيفة الصحية كمكافأة، مثل الفشار المعمول بالهواء، البريتزل المصنوع من حبة القمح الكاملة، والمقرمشات المصنوعة من حبة القمح الكاملة كذلك.

6- “أريد أن أكون أكثر صحة”

تقول يونغ “أنت تعتقد أنك ستكون أفضل بعد تناول الطعام، لكنك تشعر بأنك أسوأ، وينتهي الأمر بحلقة مفرغة”.

“عليك ترديد عبارة ” أريد أن أكون في صحة جيدة، هذا هو هدفي، لا أريد أن يزداد وزني، أريد البقاء في صحة جيدة”، تنصح يونغ.