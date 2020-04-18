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تغريدة مفرحة وهامّة من مستشارة رئيس الحكومة بشأن كورونا!

April 18, 2020

غرَّدت مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري على حسابها عبر تويتر قائلةً: “الأميال الأخيرة من السباق هي الأكثر صعوبة! دعونا نستمر في تسطيح المنحنى! عدد الوفيات من فيروس كورونا بالنسبة الى عدد السكان يؤكد أن تضحياتنا تنقذ أرواح أحبائنا. النسبة في لبنان هي أقل بكثير من المتوسط العالمي. دعونا نحافظ على ذلك”.

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