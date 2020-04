تغريدة مفرحة وهامّة من مستشارة رئيس الحكومة بشأن كورونا!

غرَّدت مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري على حسابها عبر تويتر قائلةً: “الأميال الأخيرة من السباق هي الأكثر صعوبة! دعونا نستمر في تسطيح المنحنى! عدد الوفيات من فيروس كورونا بالنسبة الى عدد السكان يؤكد أن تضحياتنا تنقذ أرواح أحبائنا. النسبة في لبنان هي أقل بكثير من المتوسط العالمي. دعونا نحافظ على ذلك”.

The last miles of the race are the most difficult! Let's keep pulling the curve down! Our number of #Covid_19 deaths/1M population is confirming that our sacrifices are saving the lives of our beloved. Lebanon is way below the global average. Let's sustain #خليك_بالبيت









