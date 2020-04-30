طرابلس… ورود للجيش ومحاولة اقتحام قصر ميقاتي

نُظم تحرك في البداوي في طرابلس تضامنًا مع الجيش بعد الأحداث التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية.

وأكّد أبناء البداوي دعمهم للجيش، رافضين أي تطاول عليه.









كما وزع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في طرابلس الورود على ضباط وعناصر الجيش اللبناني في ساحة النور في طرابلس، في حضور رئيس مكتب امن طرابلس العقيد احمد العمري.

وقد اكد الناشطون ان الجيش خط احمر، والاحتجاجات اليومية هي موجهة ضد السياسيين والمسؤولين الذين حرموا المدينة من كل مقومات الصمود والعيش الكريم وليست ضد المؤسسة العسكرية.

وفي الميناء تجمع عدد من الناشطين امام قصر الرئيس نجيب ميقاتي وحاولوا الاقتراب واقتحامه من المدخل الرئيسي، الا ان العناصر الامنية المولجة حماية القصر منعتهم من ذلك واطلقت الاعيرة النارية في الهواء لتفريقهم.