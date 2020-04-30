الخطة الأقتصادية: 3500 ليرة للدولار سعر الصرف الرسمي… و4297 ليرة للدولار مع حلول 2024!

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس بالإجماع على الخطة الاقتصادية التي تعتمد على 6 مكونات رئيسية، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.

وهذه المكونات التي تشكّل الخطة هي: المالية ، الاقتصادية ، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية. وتهدف الخطة، إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي”.









إلى ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي أن خطة الإنقاذ الإقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبرز في الخطة أنه ومع حلول العام 2024، يتوقع أن تبلغ قيمة إحتياجات التمويل الخارجي 28.217 مليون دولار، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية 4297.