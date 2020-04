تحلل عشرات الجثث لضحايا كورونا بنيويورك.. فاحت رائحتها فاكتشف السكان كارثة الشاحنات الأربع

عثر سكان منطقة بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية على 4 شاحنات لحفظ الموتى، في أحد الأحياء، تضم 50 جثماناً لضحايا فيروس كورونا وقد تحللت أجسامهم، في ظل تكدس جثامين الوفيات بشكل كبير، وعدم قدرة السلطات المحلية على الانتهاء سريعاً من إجراءات الدفن.

تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية“، الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020، قال إن السكان لاحظوا انبعاث روائح كريهة في المنطقة، ما دفعهم إلى طلب السلطات وتسجيل الشكاوى.

دار الجنازة: أحد مسؤولي الشرطة قال إن عناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث، وهو دار الجنازة في منطقة بروكلين، بعد اتصالات من الأهالي، وقد اكتشفوا أن الدار التي تنطلق منها الجنازات للدفن قد استأجرت شاحنات لحفظ الجثامين، نتيجة لكثرة أعداد الوفيات وعدم وجود أماكن متاحة بالداخل.

تعمل الدار من خلال استخدام مكيفات هواء عالية لتبريد الغرف والحفاظ على الجثامين من التحلل، لكن نتيجة لتعطل في المكيفات تحللت الجثث.

فيما لا تزال نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس. وبلغ عدد الإصابات في الولاية 291 ألفاً و996، والوفيات 22 ألفاً و668.

Police find nearly 50 bodies of coronavirus victims stored in rented trucks outside New York funeral home https://t.co/YiX9i5lZma pic.twitter.com/RtUpbdZayV

— ITV News (@itvnews) April 30, 2020