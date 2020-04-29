من طرابلس الى صيدا.. مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والجيش

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عشرات الأشخاص من الحراك الشعبي، تجمعوا بعد الافطار وصلاة التراويح، على مستديرة الساعة في ميناء طرابلس، وقطعوا الطريق بالاطارات المشتعلة، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق مطالب الحراك بالكامل، وبخاصة محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي. كما وطالبوا أيضا بالافراج عن موقوفي أمس.

ودارت لاحقا مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من المحتجين في الميناء، ويتخلل ذلك رمي الحجارة واطلاق المفرقعات النارية على العناصر العسكرية، فيما يعمد هؤلاء الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في اعمال الشغب.









وافيد عن اشتداد حدة الاشتباكات في الميناء طرابلس مع توافد عشرات الدراجات النارية للمشاركة في التظاهرة

كما وأشعل بعض المحتجين في ساحة النور، الاطارات المطاطية وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش في شوارع المدينة كافة.

وقد أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني “ر.ج.” المتهم في قيامه باعمال شغب في طرابلس، وتم تحويله الى الاجهزة المختصة للتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

كما أوقف الجيش الليلة عدداً من المتظاهرين الذين قاموا بعمليّات شغب في طرابلس، كما يظهر في الفيديو المرفق.

صيدا: وتزامنا، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا ان المحتجون ينفذون وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في صيدا، في اطار تحركاتهم المتواصلة امام المصرف تنديدا بالسياسات المالية والمصرفية.

وقد عمد عدد منهم الى رشق مبنى المصرف بالحجارة والمفرقعات النارية، وسط هتافات مناهضة لحكم المصرف .

وافيد لاحقا عن قيام المحتجين بإلقاء قنابل المولوتوف باتجاه مبنى مصرف لبنان.

وانطلق المحتجون لاحقا من امام فرع مصرف لبنان باتجاه المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا، فيما كثف الجيش من عناصره في المكان، وعمدت مجموعة اخرى من المحتجين الى قطع طرقات في المدينة بحاويات النفايات .

وسرعان ما سادت حالة كر وفر ما بين المحتجين والجيش اللبناني في شارع المصارف حيث عمدت مجموعة منهم لاستهداف عدد من المصارف في المكان .

قبل ان يتوجهوا باتجاه ساحة النجمة حيث عمدت مجموعة ثانية على تحطيم واجهات المصارف في سنتر القطب ورمي مولوتوف باتجاهها فيما يعمل الجيش على مطاردتهم .

الحمرا: وتزامناً مع التحركات الاحتجاجية وقطع الطرق في المناطق، تجمّع عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان في الحمراء احتجاحاً على ارتفاع سعر صرف الدولار ومطالبة باستعادة الأموال المنهوبة.

النبطية: كما نفذ محتجون وقفة احتجاجية مساء اليوم امام مصرف لبنان في مدينة النبطية ، وذلك في اطار تحركاتهم المستمرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وامن الدولة

ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب باستعادة الاموال المنهوبة وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

وقد حاول عدد من المحتجين اقفال الطريق المحاذي للمصرف ، مما دفع بعناصر قوى الامن من منعهم الامر الذي ادى لحصول حال من التوتر والتدافع.

صور: ونفذ ناشطون في حراك صور وقفة احتجاجية في خيم ساحة العلم، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار، واضاؤا الشموع تكريما لروح شهيد لقمة العيش في طرابلس فواز السمان الذي استشهد قبل يومين في طرابلس ورددوا هتافات تدعوا الى محاسبة المتلاعبين في الدولار ، وكانو بدأوا بتلاوة النشيد الوطني اللبناني.

سوق الخان: افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عددا من أبناء بلدة حاصبيا والمنطقة نفذوا وقفة إحتجاجية في سوق الخان ، حاملين الاعلام اللبنانية، مستنكرين تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة السيئة التي وصلت لها البلاد ، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام .

الشويفات: وافاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في الشويفات ان مجهولين القوا مساء اليوم قنابل مولوتوف على مبنى بنك بيبلوس فرع الشويفات، ادت الى اضرار مادية في واجهة الفرع.