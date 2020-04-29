شركة فايزر: اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد يكون جاهزاً للاستخدام بحلول هذا الخريف لحالات الطوارئ

أعلنت شركة فايزر أنه يمكن أن يكون لديها لقاح جاهز للاستخدام في حالات الطوارئ بحلول الخريف، ضمن جهودها لمحاربة فيروس كورونا.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، لصحيفة “وول ستريت جورونال” يوم الثلاثاء إن الشركة يمكن أن تكون أكثر أستعداداً لبدء التنفيذ على نطاق أوسع بحلول نهاية العام.









وأضاف بورلا أن هناك حاجة ماسة إلى حل من الجميع لهذه الأزمة في الوقت الحالي.

وأفادت الصحيفة أن الشركة تواصل إجراء المزيد من الاختبارات لضمان سلامة اللقاح.

وأشارت إلى أن النتائج متوقعة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأكد الخبراء أن اللقاح هو أفضل طريقة لضمان العودة إلى حياة طبيعية عادية للبشر، وقال خبراء الصحة العامة إن الطرق الأخرى صعبة للغاية، ومنها إجراء ملايين الاختبارات الإضافية وعزل المرضى وتأسيس شبكة بيانات لتنسيق الجهود.

وقد بدأت بعض الدول وولايات أمريكية في عملية لتخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد- 19، ولكن الخطط تُظهر أن العودة للحياة الطبيعية العادية بعيدة المنال.