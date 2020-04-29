ميقاتي: صرخة الناس محقة وعلى السلطة ايجاد حل سريع

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، ظهر اليوم في مكتبه، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وبحث معه في الاوضاع القائمة ودور الامم المتحدة في مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الراهنة.

وفي خلال اللقاء سأل كوبيش عن الوضع في طرابلس، فقال الرئيس ميقاتي: “إن صرخة الناس في الشوارع محقة نتيجة الاوضاع الراهنة، ولطالما حذرنا طوال الفترة الماضية من عدم المباشرة بالاصلاحات الاقتصادية وإيجاد فرص عمل. نحن نفهم وجع الناس وصرختهم، خصوصا في طرابلس، لأننا على تواصل مباشر مع الناس ونحاول قدر المستطاع الوقوف الى جانبهم لتغطية تقصير الاجهزة الرسمية المعنية أو عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات، الا ان التعديات القائمة على الممتلكات العامة والخاصة لا تخدم بالتأكيد مطالب الشعب المحقة، وليست الحل المناسب للمشكلات المطروحة”.









اضاف: “إنني اوجه تحية تقدير للجيش الذي يبذل اقصى ما يمكن لضبط الوضع ومنع التعديات، ولكن على السلطة السياسية ايجاد حل سريع حتى لا يبقى الجيش على تماس مباشر مع اهله في الشارع”.