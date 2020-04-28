بالفيديو… كاتب سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم

شن الكاتب السعودي المثير للجدل رواف السعين هجوما على الفلسطينيين، أمس الإثنين، من خلال مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب طالب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم.

وقال السعين “أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أربي يهودي في بيتي وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي”.









وخاطب الفلسطيني قائلا “أنت لست عربيا. وليس لك أرض أو قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل. إسحق شامير ورابين وغولدا مائير كانوا أبطالا لكن نتنياهو جبان لأنه لم يحرقكم، لا أدري لماذا والأسلحة مكدسة عنده”.

وطالب السعين نتنياهو بتخليص العالم من الفلسطينيين قائلا “يا آدمي يا نتنياهو أحرق العصابات هذه وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا منهم، ليش مخليهم؟ ليش فاتح لهم الحدود يهاجرون؟”.

الكاتب السعودي رواف السعين يشجع نتنياهو لتأديب #الفلسطينيين ليخلص العالم من شرهم.

ويقول أيضا:

"الخيانة في دمكم ..مستعد أنام عند اليهودي ولا عند الفلسطيني.. مستعد أربي يهودي في بيتي ولا أدخل فلسطيني".

كلام صريح للرجل شريف. مرحب بك وبشرفاء #السعودية دائما في تل أبيب يابو اليمامة. pic.twitter.com/j8pB6G3pmX — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) April 27, 2020

وهاجم السعين في بداية الفيديو رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس الذي تعرض مؤخرا لحملة تشويه وتهديدات بالقتل بسبب رسم ساخر حول انهيار أسعار النفط العالمية، يبدو فيه برميل النفط يتدحرج باتجاه مواطن خليجي.

وبعد الرسم الكاريكاتيري الذي اعتبر مسيئا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تصدر هاشتاغ بعنوان “فلسطين ليست قضيتي” قائمة ترند السعودية على موقع تويتر، حيث قام آلاف المغردين السعوديين بمهاجمة فلسطين، معتبرين أن الفلسطينيين “تنكروا” للمساعدات التي قدمتها المملكة لهم. فيما نشر مغردون آخرون رسوما تسيء للفلسطينيين و”تحتفي” بإسرائيل.

في #السعودية "حرية رأي" تسمح لمعتوه كهذا أن يهرف بالهراء الذي يهرف به، من دون أن يخشى حسابا أو عقابا، وتعاقب بالسجن حتى الموت مفكراً مثل #عبدالله_الحامد لأنه دعا إلى إحقاق حقوق الإنسان. #فلسطين_ليست_قضيتي ليس مجرد هاشتاغ، بل سياسة رسمية مفضوحة#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/FQxUKznxIj — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) April 28, 2020

يتزامن ذلك مع جدل مثار حاليا حول الدراما الخليجية في رمضان، إذ يروج مسلسلا “أم هارون” و“مخرج 7” على قناة “أم بي سي” السعودية، للتطبيع مع إسرائيل وتخوين الفلسطينيين.