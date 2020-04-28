غادة عون ادعت على 21 شخصا في ملف الفيول المغشوش

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على 21 شخصا في ملف “الفيول المغشوش” على خلفية الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل، فطلبت إصدار 4 مذكرات توقيف غيابية في حق مدير المنشأت النفطية سركيس حليس وممثل شركة zr تيدي رحمة ومدير الشركة إبراهيم الذوق وموظف آخر. كما أصدرت 14 مذكرة توقيف وجاهية في حق 14 موظفا.

وادعت القاضية عون على المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وموظفة في المختبرات تابعة لمنشآت الزهراني.









وتأتي الإدعاءات على خلفية جرائم تزوير واستعمال المزور وقبض رشى وتبييض أموال واحتيال وصرف نفوذ.