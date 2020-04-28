الأحدب: جهاز يحرّك الشارع في طرابلس

تطوّرت حالة الشارع في طرابلس في الساعات الأخيرة كما لم يسبق أن حصل في المدينة منذ ليلة 17 تشرين الأوّل 2019.

وأمام “يوم الغضب” الذي فجّره الطرابلسيّون، يجزم رئيس “تيار الإعتدال المدني” مصباح الأحدب، في حديث لموقع mtv، أنّ “هناك جهازاً يُحرّك الشارع في المدينة، والدليل البيان الذي صدر عن الجيش اللبناني حيث تحدّث عن “مُندسّين”، وعلى مخابرات الجيش كبح هؤلاء المندسّين لا تفعيل بعض الرسائل السياسيّة التي يذهب ضحيّتها أبناء طرابلس”.









وأكّد أنّ “ثورة الجياع انطلقت في طرابلس بعدما نزل إلى الساحة شبّان جدد ومياومون وموظّفون ممّن لم ينتفضوا سابقاً”، مُضيفاً: “الجيوب فرغت كلياً، كما أنّ إشعال المصارف رسالة والتظاهر أمام منزل النائب فيصل كرامي رسالة إلى رئيس حكومة حسان دياب، أمّا الرسالة الكبرى فهي موقف المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش”.

وطالب الأحدب السلطة بـ”الأخذ بعين الإعتبار الفقر الكبير الذي بدأ مع “كورونا” والمُرشَّح للتفاقم في الأيام القادمة”.

MTV