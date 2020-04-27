إليسا تعلق على هبوط الليرة: “عندي قناعة إنو هيدي بداية النهاية لهالعهد البشع وهالطبقة الفاشلة”!

لم تدع الإجراءات الوقائية والحجر المنزلي لمواجهة “كورونا” النجمة اللبنانية إليسا تحجب مواقفها المندّدة بالعهد وبالسلطة السياسية اللبنانية التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم من أزمات مالية واجتماعية، وعليه فقد نعت إليسا العهد في أعنف هجوم عليه، مطمئنة اللبنانيين إلى بداية نهاية العهد حسب قولها في تغريدة لها على “تويتر” جاء فيها: “رغم كل البشاعة وكل الظلم والقساوة اللي عايشينا، عندي كتير أمل بلبنان واللبنانيين. عندي قناعة إنو هيدي بداية النهاية لهالعهد البشع وهالطبقة الفاشلة ولكل اللي وصّلونا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليللي نحنا فيه. تذكّروا قدي راح واجا ناس وبقي لبنان”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ هجوم إليسا أتى على وقع التظاهرات والاحتجاجات التي عادت الى لبنان بسبب الارتفاع الصاروخي للدولار على حساب الليرة اللبنانية.







