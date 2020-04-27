بالفيديو: طرابلس تنتفض.. احتجاجات شعبية وتحطيم واجهات مصارف

إمتدت الإحتجاجات الشعبية في طرابلس إلى منطقة التبانة، حيث عمد متظاهرون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا الذي يتوسط المنطقة ويربطها بالقبة من جهة وبمحافظة عكار من جهة ثانية.

وتجمّع عدد من الشبان أمام دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة.









أما في الوسط التجاري في المدينة فقد عمد المتظاهرون إلى تحطيم واجهة مصرف الإعتماد المصرفي الكائن في بولفار الميناء، وسط إحتجاجات تندد بإرتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، وما يزال المتظاهرون يجوبون المنطقة

وسجل اشكال بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي، مما دفع عناصر الجيش الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.