جعجع: غير نادم ولا للحظة على ترشيحي ميشال عون لرئاسة الجمهورية!

اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى انّ “الوضع في لبنان معقد وخطير”، لافتاً إلى انّ “المسألة ليست بحكومة حسان دياب وإذا كان إسقاطها يحسّن الوضع نحن لن نتمسك بها وعلينا أن نحكم على الأمور تبعاً لكل ملف بملفه إذاً نحن بانتظار أفعال هذه الحكومة التي لم تحقق أي شيء للبنان بعد

وقال جعجع في حديث للعربية: “لن نشارك بأي حكومة يسيطر عليها حزب الله والجبهة ضده ضرورة قصوى لكننا لا نستطيع أن نشكل جبهة بنصف اتفاق ومتريثون نحن هذه المرة في قيامها لأن “بدنا نمشي على ضو”ونحن على تواصل مستمر مع الفرقاء لتشكيل جبهة منهم تيار المستقبل و”الإشتراكي”









وتابع: “الشارع اللبناني لم يسبقنا ونتلاقى معه في المطالب”، مؤكداً انّه لا يندم على وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية هو جزء من مشكلة وهناك عدة مشاكل أوصلتنا إلى هنا ولا أندم ولا لحظة على ترشيحي له

واكمل جعجع: “الانتفاضة الشعبية لا بد أن تفرز بدائل والأمل موجود دائماً ولبنان بالأساسيات وضعه جيد والمشكلة في إدارة الدول”.