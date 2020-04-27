خطر كورونا ليس على الرئتين فقط.. بل إنه يتسبب بجلطات غامضة مميتة، ولديه أسلوب ماكر لاستهداف القلب

“جلطات غريبة تصيب مرضى فيروس كورونا”، ويبدو أنها تسبب الوفاة في العديد من الحالات.

إذ كنت تعتقد أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي فقط، فيبدو أن هذا ليس صحيحاً، فقد أبلغ الأطباء عن نمط مزعج من مرضى الفيروس التاجي الذين يموتون من جلطات دموية غامضة تظهر في المستشفيات الأمريكية.









فقد رصد طبيب يعمل ضمن فريق وحدة العناية المركزة الذين يعملون عبر 10 مستشفيات في النظام الصحي بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية مريضاً يعاني من مشكلة غريبة في الدم. على الرغم من تلقي مضادات التخثر، كان المريض لا يزال يطور الجلطات في أجزاء مختلفة من جسده.

وتدريجياً توالت البلاغات في المستشفى عن حالات مماثلة أخرى.

جلطات غريبة تصيب مرضى فيروس كورونا والأخطر أن نسبتها كبيرة

قال كوبرسميث، جراح الرعاية الحرجة: “عندما عرفنا أن لدينا مشكلة كبيرة”. وبينما كان يفحص نظراءه في المراكز الطبية الأخرى، أصبح يشعر بالقلق بشكل متزايد: “لقد كان في ما يصل إلى 20 أو 30 أو 40٪ من مرضاهم يعانون هذه المشكلة”.

وقال الدكتور كريج كوبرسميث من مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا لصحيفة The Hour الأمريكية إن هذه النسبة (ما بين 20 و40٪) من مرضى COVID-19، أصيبوا بجلطات دموية، حتى بعد وضعهم على مضادات التخثر.

قبل شهر واحد، شعر العديد من الأطباء بالثقة في أنهم يعرفون ما الذي يتعاملون معه.

ولكن كورونا يثبت أنهم كانوا مخطئين.

يبدو أن كورونا ليس مرضاً تنفسياً فقط

استناداً إلى التقارير المبكرة، يبدو أن covid-19 فيروس تنفسي قياسي متنوع، وإن كان معدياً وقاتلاً بدون لقاح ولا علاج.

لكن الأطباء أصبحوا مقتنعين بشكل متزايد بأن هجمات 19-covid-19 ليست فقط على الرئتين، ولكن أيضاً على الكلى والقلب والأمعاء والكبد والدماغ.

فمع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة لـ COVID-19 إلى ما يزيد على 2.2 مليون حالة على مستوى العالم وتجاوز عدد الوفيات 150 ألف شخص، يكافح الأطباء وعلماء الأمراض لفهم الضرر الذي أحدثه الفيروس التاجي أثناء تمزقه عبر الجسم.

إنهم يدركون أنه على الرغم من أن الرئتين هما هدفه الرئيسي، لكنه يمكن أن يمتد إلى العديد من الأعضاء بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والكلى والأمعاء والدماغ.

المرض يمكنه مهاجمة أي شئ/رويترز

يقول اختصاصي أمراض القلب هارلان كرومهولز من جامعة ييل الأمريكية ومستشفى ييل-نيو هافن، الذي يقود جهوداً متعددة لجمع البيانات السريرية حول COVID-19: “يمكن للمرض مهاجمة أي شيء تقريباً في الجسم مع عواقب مدمرة”.

ولكن العلماء بدأوا يوجهون اهتمامهم لاستهدافه للأوعية الدموية تحديداً، إذ لم يقتصر الأمر على المستشفى الجامعي في جورجيا.

وقال جراح قلب في بروكلين بنيويورك لـDailyMail.com إن الجلطات ربما تكون مسؤولة عن عدد كبير من وفيات فيروس كورونا التي يشهدها مستشفاه أيضاً.

بل إنه قال إنها قد تكون مسؤولة عن وفاة المرضى بعد التعافي الواضح والخروج من المستشفيات.

وتشير الأدلة الناشئة إلى أن الفيروس التاجي قد يهاجم الأوعية الدموية ويسبب جلطات دموية تسبب نوبة قلبية أو انسداداً رئوياً في المرضى – على الرغم من العلاج باستخدام مرققات الدم.

وقال الدكتور بول سوندرز، الطبيب في مركز مايمونيدس الطبي، لـ DailyMail: “أحد الأشياء التي يتم تعلمها حول كورونا هو مقدار ما يسببه من مشاكل تجلط الدم – أي تجلط الدم (جلطات الدم) الموجودة في الأوعية الكبيرة وكذلك الأوعية الدموية الدقيقة”.

“تم العثور على هذه الجلطات في مواقع متعددة في الأجسام البشرية – على سبيل المثال، جلطات الدم في الساقين، الجلطات الصغيرة في جميع أنحاء الرئتين، وكذلك الصمات الرئوية الكبيرة”.

لديه سلاح فريد يهاجم به القلب وأعضاء أخرى

ويحتوي COVID-19 على سلاح فريد يسمح له بمهاجمة القلب.

“يحتوي الفيروس التاجي على مسامير خارجة من غلافه.”

وهذه المسامير هي بروتينات صغيرة تبحث عن مستقبلات على الخلايا لكي تعلق بها، حسبما قال الدكتور روبرت بونو، أستاذ أمراض القلب في جامعة نورث وسترن، لموقع DailyMail.com في مقابلة أجريت معه مؤخراً.

“إنها تبحث على وجه التحديد عن مستقبلات في الرئتين، ولكن تلك المستقبلات نفسها تجلس على الأوعية الدموية، لذا يمكن أن تلتصق على الرئتين، ولكن أيضاً على الأوعية الدموية أيضاً”.

يقول الدكتور بونو إنه بمجرد أن ترسو على خلايا الأوعية الدموية هذه، يمكن أن تؤدي الجزيئات الفيروسية إلى إلحاق الضرر بها وكذلك إلحاق الضرر بعضلة القلب.

إذ يمكن أن تؤدي إلى حالات فرط التجلط، مما يسبب جلطات دموية تؤدي إلى نوبات قلبية.

أول دليل على أن الفيروس قد يكون خطيراً على نظام القلب والأوعية الدموية جاء من الصين، أظهر ما يقرب من 20٪ من 416 مريضاً بالفيروس التاجي في المستشفى في دراسة أجريت هناك علامات تلف القلب.

“بدلاً من تمزق اللويحات التقليدية الذي نراه بشكل عام، تحدث النوبات القلبية”، بسبب تجلط الدم النقي في الأوعية الدموية.

و”من المحتمل أن تكون نسبة كبيرة من الوفيات التي نراها مرتبطة بقضايا الجلطة، بالإضافة إلى مشاكل الجهاز التنفسي الواضحة”.

في ضوء هذا، يقول الدكتور سوندرز إنهم يضعون المرضى الآن على مميعات الدم (لمنع التجلط) أثناء نقلهم إلى المستشفى وحتى إعادتهم إلى منازلهم على الأدوية.

لكن المشكلة لا تزال قائمة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى قتل المرضى داخل وخارج المستشفيات.

يقول الدكتور سوندرز: “مشكلة واحدة مع المرضى الذين يتم تسريحهم هي ما إذا كانوا يموتون من الصمات الرئوية الحادة”، كما يصاب العديد من المرضى بتخثرات في الأوردة العميقة”.