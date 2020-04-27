اتفاق في بلدية صيدا مع اصحاب المولدات لحسم ٢٠٪ من فاتورتي نيسان وأيار

عقد اليوم، في بلدية صيدا اجتماع لهيئة التنسيق التابعة للبلدية والخاصة بالمولدات الكهربائية، مع ممثل اصحاب المولدات في صيدا وضواحيها علي بوجي.

وجرى خلال الإجتماع متابعة وضع اشتراكات المولدات في ظل ازمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على المواطنين، واستكمالا للاجتماع الذي كان عقد مع رئيس البلدية محمد السعودي ومحافظ لبنان الجنوبي منصور ضو.









وخلال الاجتماع، أعلن بوجي أن “أصحاب المولدات في صيدا قرروا الإستجابة لطلب ضو والسعودي للمساهمة، أسوة بمختلف القطاعات، في التخفيف من أعباء المواطنين الاقتصادية والمعيشية بحسم 20 في المئة من فاتورة شهري نيسان وأيار، للمشتركين 5 امبير “مقطوعة”، كما طلب بوجي من “المواطنين تركيب عدادات تمكن المواطن من التحكم بمصروف فاتورته بما يتلاءم مع دخله الشهري”.

وانتدبت اللجنة المهندس نزيه البساط لمتابعة آلية التنفيذ وتلقي شكاوى المشتركين في حال حدوث أي خلل بالاتفاق.