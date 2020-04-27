وزير الطاقة: النتائج الاولية اثبتت وجود الغاز على اعماق مختلفة في البلوك ٤

أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، في مؤتمر صحافي، ان النتائج الأولية للحفر أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في البلوك رقم 4″،

وقال: “تمت أعمال الحفر بعمق 1500 متر في المياه وتم اختراق الصخور بسماكة معينة، ووجود الطبقة من الملح يعقد التحاليل، وتشكل المعلومات قيمة عالية للاستمرار بالاستكشاف”، مشيرا الى ان “الوضع استوجب إقامة نظام تعقيمي للسفينة، وكل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع كل الجهات الرسمية”.









واكد ان الرخصة البترولية الحصرية التي منحت بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج تتيح لائتلاف الشركات خيار مواصلة أنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4.

واعلن ان البيانات التي تم جمعها من البئر الأولى في الرقعة رقم 4 ستساهم في تحسين عمليات التحليل المرافقة لأعمال الاستكشاف في الرقعة رقم 9، وهي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص حصول اكتشاف تجاري في المواقع المتعددة المحددة في الرقعة 4 من وزارة الطاقة والمياه والهيئة وأكثر من 60 موقعا محددا على امتداد البحر اللبناني.