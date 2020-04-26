قطع الطرقات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

قطع محتجون على الأوضاع المعيشية مساء اليوم الطريق عند مستديرة العبدة، وعند ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس، وعند جسر البالما- المسلك الغربي. كما تم قطع المسلك الشرقي للاوتوستراد في شكا، بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت قبل اعادة فتحه.

إلى ذلك، أشعل شبان إطارات تحت جسر أوتوستراد أنفة، إلا أن عناصر من قوى الأمن الداخلي أزالوها لتسهيل حركة المرور أمام السيارات، ويعملون على ملاحقة الفاعلين.









وفي البقاع قطع محتجون السير داخل نفق المرج بالاتجاهين.

كما أقدم شبان من السعديات على قطع الأوتوستراد الساحلي في الدامور عند مفرق “ميديار” بالعوائق والإطارات المشتعلة منددين بالأوضاع الاقتصادية، بحسب الوطنية للإعلام.

وبدورها، أفادت “غرفة التحكم المروري” عن قطع اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب بالاطارات المشتعلة.