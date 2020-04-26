جنبلاط: حسان دياب “لا شيء”.. والتيار وحزب الله يحركان الحكومة!

اعتبر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أن “التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان”، مشيراً الى أن “الرئيس ميشال عون “استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988”.

جنبلاط لفت في حديث الى قناة “العربية” الى أن رئيس الحكومة حسان دياب “لا شيء”، متهماً حزب الله والتيار الوطني الحر بانهما يحركان الحكومة اللبنانية، وقال: “سنقاوم سلميا وديمقراطيا”.









ورأى جنبلاط أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه، وقال: “لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره”.

جنبلاط واذ اعتبر أنه من الممكن إنقاذ لبنان ماليا وانه لم يفت الوقت، شدد على أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء”، وأكد انه لا يرى دعما عربيا للبنان في الوقت الحاضر.

“وأشار جنبلاط الى أن “الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط”، وقال ردا على سؤال : “لا أريد تشكيل أي أحلاف.