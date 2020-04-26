وزير الداخلية: من لا يملك كمامة ليطلبها من قوى الأمن

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:

“يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا.









من أجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل.

وفي حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظا على سلامتهم”.