رئيس الموساد: العراق ولبنان وسوريا وإيران يخفون الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا

قال يوسي كوهين، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، السبت، إن إحصائيات ضحايا وباء كورونا في الدول العربية، يفوق بكثير المعلن عنه رسميا لديها.

واعتبر كوهين، ان الدول العربية “تخفي الوضع الحقيقي، وأن عدد الوفيات فيها وفي إيران يفوق بكثير الأرقام الرسمية”.









ووفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلي، فقد أفاد رئيس “الموساد”، في لقاء مغلق مع رؤساء المراكز الصحية في إسرائيل، ان كلا من لبنان والعراق وسوريا وإيران تشهد تفشيا خطيرا للفيروس.

وأضاف ان عدد الوفيات فيها “أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المنشورة”، مشيرا الى ان الموساد “يعرف حقيقة الوضع في هذه الدول”.

وعلى صعيد آخر، استعرض رئيس الموساد مساعي الجهاز لشراء المعدات الطبية منذ اندلاع أزمة كورونا، مشيرا إلى ان هذه الجهود “أفضت إلى استقدام 260 جهاز تنفس وحوالي 50 مليون قناع واق، إلا انه اضاف ان دول العالم غير مستعدة لبيع هذه المعدات وعليه شرعت اسرائيل في تصنيع هذه المعدات.

كما اعتبر انه يجب على الدولة إعادة تنشيط الدوائر الاقتصادية مما يستلزم تعزيز طواقم وزارة الصحة لتستطيع التعامل مع احتمال ربط نحو 5 ألاف مريض بأجهزة التنفس الاصطناعي وإعادة عمل المرافق الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة .

هذا، وسجلت إسرائيل استقرار خط الوفيات بكورونا بحيث بقي عند مائة وتسعة وتسعين شخصا منذ مساء السبت.

كما تشير بيانات وزارة الصحة الإٍسرائيلية، الأحد، إلى انخفاض نسبته اثنان بالمائة (2%) تقريبا في عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة اذ وصل إلى 132 والمستعينين بأجهزة التنفس الاصطناعي الى مائة 100.