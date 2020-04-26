أبو فاعور: نحن أمام تكرار لتجربة العام ١٩٩٨ في الانقلاب والانتقام مع فارق الظروف وستكون النهاية مشابهة وقريبة

قال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور لـ”النهار” أن “المؤتمر الصحافي للوزير باسيل كشف الخلفية السياسية الثأرية للحكومة واعتمادها مبدأ تصفية الحسابات بدل المحاسبة الحقيقية وأظهر استتباع جل الحكومة ورئيسها لهذا الفريق السياسي وتبنيها لمعظم أحقاده”.

ورأى أن “ما يجري هو عملية خداع للرأي العام وتحويل الإصلاح المنشود الى تصفية حسابات وانتقام موصوف”.









وفي سلسلة تغريدات له عبر تويتر، رأى ‏أبو فاعور أن “سلالة رؤساء الحكومات في لبنان طالما كانت عالية المقام، ولم يمر علينا تاريخياً أن كانت في موقع المستلب والمستتبع كما هي اليوم”.

وأضاف: أن “جدول أعمال مجلس الوزراء للثلثاء القادم حافل برغبة الإنتقام تحت عنوان محاربة الفساد، وأطرف ما يحصل أن الجناة يجلسون في مقاعد القضاة، وهذا ما سيفسد المحاسبة التي يجب ان تحصل”.

وتابع: “بكل الحالات، نحن متحفزون للتحدّي، وليس لدينا ما نخشاه، لا في الأموال المحولة الى الخارج، ولا في الأموال المنهوبة، ولا في المناقصات العمومية، ولا في مظاهر الثروة ،” أعلى ما في خيلكم اركبوه”… حبذا لو تبدأون من العام ١٩٨٩ وأموال العراق، وتمرون بملف البواخر وملف الكهرباء والاتصالات وبنك سيدروس والمعابر الفالتة والتهرب الجمركي والأملاك البحرية، ولو ترفعون يدكم عن القضاء المستقل الذي تريدونه أداة لمآربكم، أو أن تمارس وزارة الإقتصادسلطتها على المحال التجارية للجم الأسعار “.

وختم “إننا أمام تكرار ممجوج لتجربة العام ١٩٩٨ في الانقلاب والانتقام مع فارق الظروف وستكون النهاية مشابهة وقريبة”.