“لن ينسانا الله”.. إعلان “زين” في رمضان يبكي الجمهور

قامت شركة الإتصالات “زين” بطرح الإعلان الخاص بشهر رمضان المبارك وحظي الإعلان بنسبة مشاهدات كبيرة فور صدوره في الدول العربية وتدور فكرة الإعلان عن فيروس الكورونا المنتشر حاليا في كافة أنحاء العالم

“سألت ماما ما الخبر؟ أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة؟ ردت ينسانا الشر.. لن لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه، سينسينا ما قاسيناه”.. هذا العام أيضاً يصبح إعلان شبكة الاتصالات السعودية زين حديثاً لرواد الشبكات الاجتماعية الذين أثنوا على الرسالة الإنسانية له، إذ ركز الإعلان على معاناة العاملين في المجال الطبي في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحصد في 24 ساعة من نشره على يوتيوب على أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.