إلقاء عبوة ناسفة باتجاه مصرف في صيدا!

أُلقيت عبوة ناسفة باتجاه فرع مصرف “فرنسبنك” في شارع رياض الصلح في صيدا، ما أدى إلى تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار.

وحضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين.









على أثر الحادث تحركت الأجهزة الأمنية، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب “Dvr” الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.